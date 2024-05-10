海山分局員警涉包庇賭場偷查個資 巡佐、業者遭聲押

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）新北地檢署今天表示，偵辦員警涉包庇賭場案，海山警分局陳姓巡佐涉招攬他人聚賭並非法查詢個資供討賭債，偵訊後認為陳員涉貪污，陳姓賭場業者有串證之虞，2人遭聲押禁見。

檢方今天發布新聞指出，檢肅黑金專組檢察官周懿君偵辦海山警分局陳姓、林姓員警涉包庇賭場，9日指揮新北市調處等單位搜索13處辦公處及住居所，通知被告及證人17人到案說明。

檢方表示，陳姓巡佐、林姓員警自民國109年起，涉多次前往陳姓、呂姓、湯姓等賭博業者在板橋區等地經營的麻將賭場賭博。

檢方指出，陳員等不僅未依法查緝，還招攬他人前往賭場聚賭，涉包庇賭場持續獲利。他也涉嫌收賄後，利用辦公資訊設備為呂姓賭場業者查得賭客個人資料，幫助呂嫌催討賭債。

檢方表示，林姓警員受陳姓巡佐指示，使用警用系統查詢賭客個人資料，供己或陳員使用。另外，莊姓、張姓、蕭姓、許姓等4名員警使用辦公設備查詢他人個人資料。

檢察官訊問後，認為陳姓巡佐涉犯貪污、收受賄賂、賭博罪、包庇賭博、個人資料保護法等，所犯為重罪，有勾串、滅證及逃亡之虞；陳姓賭博業者有勾串、滅證之虞，聲請2人羈押禁見。

檢方指出，被告林姓警員諭知15萬元交保，2名員警各3萬元交保，另2名員警與證人請回。呂姓與湯姓賭博業者各以50萬元、5萬元等金額交保。

海山警分局中午發布新聞表示，檢調此次共約談江翠派出所及文聖派出所6名涉案員警，其中陳姓巡佐涉犯貪污治罪條例、個人資料保護法等罪嫌，今天遭聲請羈押禁見，將視聲押結果從嚴議處。

海山警分局指出，另一名林姓警員多次參與賭博，涉犯刑法及個人資料保護法，以新台幣15萬元交保，將記1大過及記過2次處分。

另外，莊姓巡佐、張姓警員非因公不當查詢個資，經檢方諭令各以新台幣3萬元交保，蕭姓、許姓警員無保請回。這4名員警的行為，是否屬公務查詢範疇，將視司法偵審結果再議處，也將追究相關人員考核監督不周責任。（編輯：戴光育）1130510