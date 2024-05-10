北市警遭女兒控酒後性騷、企圖性侵 檢方傳喚10萬元交保
2024/5/10 09:24（5/10 09:34 更新）
（中央社記者謝幸恩台北10日電）台北市1名警官疑對女兒涉嫌妨害性自主，北市警局報請檢方指揮偵辦，並將此人調離主管職務及報請停職。士檢昨天傳喚涉嫌警官到庭說明，檢察官訊後諭令涉嫌警官10萬元交保。
台北市1名警官日前遭女兒指控，涉嫌在酒後對她毛手毛腳、甚至試圖性侵，她不堪騷擾，日前到台北市婦幼警察隊報案。
對此，北市警局日前透過新聞稿表示，經查此名警官所涉妨害性自主案件，已由婦幼隊報請士林地檢署指揮偵辦，因時隔已久且案情仍待偵查、釐清，目前已先將涉嫌警官調整為非主管職務，並報請停職，靜候司法調查。
士林地檢署昨天以被告身分傳喚涉嫌警官到庭說明，庭訊約1小時結束，檢察官訊後，諭令涉嫌警官新台幣10萬元交保，並持續釐清案情。據指出，涉嫌警官到庭部分供述避重就輕。（編輯：戴光育）1130510
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