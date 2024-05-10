前檢察官性騷3女同事 檢評會認定行為不檢須懲戒

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）時任彰化地檢署施姓男檢察官（已退休）遭檢舉利用公務性騷擾3名女同事，彰檢移送評鑑。檢察官評鑑委員會認為施男有懲戒必要，日前決議報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。

依據檢評會決議書指出，施男被檢舉於民國111年9月30日下午5時許於地檢署內與同事A女聊天時，以言語及近距離手指比劃方式，當場評論A女身材，並乘A女不及抗拒，以手指碰觸A女的胸部。

施男另被檢舉於112年3月30日下午2時許於地檢署內與另一名同事B女開會討論案件時，利用討論空檔，走到B女身後，乘B女不及抗拒，以手觸摸B女的臀部。

施男又於112年7月7日下午2時許於財政部中區國稅局會議室開會，施男於會議中把B女坐的滾輪式座椅拉至緊鄰他的左側，向B女講述與會議無關的的時事話題時，乘B女不及抗拒，3度以雙手緊握B女的雙手3至5秒。

此外，施男另被檢舉於112年7月5日下午2時許於彰化縣鹿港鎮辦公室訊問1起案件證人時，乘協助繕打筆錄的書記官C女不及抗拒，多次以手指觸摸C女的手背，又把手環過C女的腰部，觸摸C女的腰部左側。

全案經3名女子分別向彰檢申訴，經由彰檢性騷擾申訴處理調查小組調查後，決議施男性騷擾成立，並向檢察官評鑑委員會請求個案評鑑。

施男於檢評會調查時指出，關於A女申訴言語批評與不當肢體碰觸，因A女主動提及此話題，他被動回應，可見A女與他平時往來互動關係頗佳，縱使他以手勢示意，因遭A女用手大力撥開而碰觸到A女，難認有性騷擾情形。

至於B女的部份，施男陳述，他曾因跌倒導致腰椎受傷、閃到，當時提卷宗無法控制身體而跌倒，不慎碰觸到B女臀部；另於會議上緊握B女雙手，是向在場人士讚揚B女的工作專業表現，單純想以詼諧、反諷的方式帶動氣氛，才以大肢體動作拉起B女的手，並未逾越一般社交禮儀。

對於涉性騷擾書記官C女的部份，施男指出，他在訊問過程中，僅專注於如何訊問、釐清案情內容，並未與C女有肢體接觸。

檢評會認為，施男曾在事後傳訊A女稱「主子！對不起，奴才知道錯了，不知道妳要用何種方式向妳道歉！」等文字；施男也曾在事後傳訊B女稱「任意冒犯你，深感抱歉」等文字，以及相關證人筆錄，難認施男所辯屬實。

檢評會指出，施男行為不檢，未廉潔自持、謹言慎行，事後仍否認犯行，不僅侵害被害人的人格尊嚴，更破壞檢察官及檢察機關形象，情節重大，有懲戒必要，決議報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理。（編輯：戴光育）1130510