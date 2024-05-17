NONO被控性侵涉7罪 檢方起訴建請法院重判

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）士檢偵辦藝人NONO（陳宣裕）涉妨害性自主案，今天上午偵結，認定7名被害人中有6人受害，NONO涉犯3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪，建請法院加重其刑。

此外，2名被害人（其中1人為6名被害人之一）指控遭NONO強制猥褻部分，士檢檢察官認定NONO罪嫌不足，依法不起訴處分。

士林地檢署今天發布新聞資料指出，NONO多次利用身為藝人的知名度及工作機會，結識6名被害人，先後於民國97年、99年、100年、102年間，分別在住處、飯店、車上等處，以工作邀約見面、錄影結束順道搭載、共進宵夜等為由，讓不知情被害人與他獨處，進而違反被害人意願涉犯妨害性自主行為。

檢察官表示，NONO不知自重，為逞私欲，品行低劣，且對眾多被害人身心危害至鉅，涉案後態度迴避，絲毫未見悔意等情狀，由於各罪犯意各別，行為互異，建請法院審酌就NONO的各次犯行均從重量刑，嚴懲惡行。

全案起於，繼1名女網紅在臉書（Facebook）揭露遭NONO在車上對她伸狼爪後，另1名女網紅「小紅老師」表示曾遭NONO騷擾，對她做出包含強吻、摸大腿、揉胸、手滑進底褲等侵犯舉動。

「小紅老師」等10人去年6月間到台北地檢署控告NONO涉犯妨害性自主等罪，其中包括「小紅老師」等7名告訴人提告部分，因北檢沒有管轄權，陳報台灣高等檢察署核轉士林地檢署偵辦。

士檢檢察官認定NONO涉犯3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪，今天對NONO提起公訴，並持續落實婦幼保護，積極維護民眾性自主權之法益。

此外，另3名告訴人提告部分，北檢偵查認為，其中1名告訴人與相關指述等不全然相符，另2名告訴人僅單一指述，無其它證據供調查，NONO手機也查無與此3人的聯繫資料，認定NONO罪嫌不足，給予不起訴處分。

3名告訴人中有2人不服，向高檢署聲請再議。高檢署把案件發回北檢續查，北檢日前移轉士檢偵辦。（編輯：戴光育）1130517