性侵女下屬服刑 前立委蔡豪聲請再審遭駁回確定

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（中央社記者謝幸恩台北15日電）前無黨籍立委蔡豪被控接連性侵及猥褻1名女下屬，判刑4年10月定讞。蔡豪入監後以有新證據為由聲請再審及停止刑罰遭高雄高分院駁回。蔡豪提起抗告，日前遭最高法院駁回確定。

全案起於，被害女子指控，蔡豪在公司擔任顧問，是她的上級長官。民國105年7月11日中午，蔡豪在其燕巢區辦公室內藉討論事情為由，要她邊喝酒邊聊，她被灌醉後不勝酒力躺在辦公室休息時，蔡豪趁機對她性侵及猥褻。

被害女子指出，當時清醒後因全身起酒疹自行就醫急診，以此為由拒絕與蔡豪一同北上出差。蔡豪得知後，當晚即到醫院探視並帶她到汽車旅館，並在房內對她上下其手。事發後她不敢聲張，僅對友人吐露遭性侵過程，沒有立即報警，後來因不堪身心受創，走不出陰影才報案並辭去工作。

一審的橋頭地方法院認為，蔡豪為逞一己私慾，接連在辦公室及汽車旅館乘機性交並猥勢被害女子得逞，造成對方身心斲傷甚鉅，犯後飾詞卸責，迄今也未與被害女子達成和解，態度不佳，顯無悔悟之心，依乘機性交及強制猥褻罪，判處有期徒刑4年10月。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，仍判處蔡豪4年10月徒刑；蔡豪不服上訴三審，最高法院駁回上訴，全案定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

蔡豪入獄服刑後聲請再審及停止刑罰，主張他收到被害女子的父親書信，內容為「我已感受到您的誠意，非常願意接受您的歉意，也與您達成和解，又收了您的賠償金，並多次與A女聊過，相信您只有性騷而無性侵」。

蔡豪聲請另主張，被害女子曾於案發後傳訊息給友人，內容為「我還是處女，他就是差不多該毛手毛腳的地方都做了」，足證他並無性侵被害女子，案發時酒後失態，充其量僅是猥褻。

高雄高分院認為，被害女子的父親不曾於案發日身處案發地點，欠缺親身見聞、實際經驗；另被害女子向友人吐露心聲，已較難啟齒且有所保留，據此認為蔡豪所提理由，均不足以動搖原確定判決所認定的事實，裁定駁回聲請。

蔡豪不服裁定，提起抗告。最高法院認為，原裁定並無違法，日前駁回蔡豪抗告確定。（編輯：戴光育）1130515