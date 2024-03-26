宥勝被控猥褻案審理中涉勾串被害人 法院裁定8萬元交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北26日電）藝人宥勝被指控性騷擾，台北地檢署去年11月間依強制猥褻罪嫌起訴。台北地方法院今天開庭，檢方指控宥勝勾串證人向法院建請羈押。法官考量無羈押必要，諭知新台幣8萬元交保。

此外，法官諭知，此件辯論終結，定於5月24日宣判。

台北地方法院指出，經訊問後，宥勝就此案已坦承犯行，並參酌此案起訴書所載各項證據，足認他犯罪嫌疑重大，又有事實足認他有勾串證人之虞，但他今天坦承犯行，且此件已審結，審酌此件的情節及訴訟進度，依比例原則，認定尚無羈押必要。

台北地院表示，裁定宥勝以8萬元交保，並諭令他不得直接或間接與案件中2名女子接觸聯繫，若有違背而未遵守，將予以羈押。宥勝辯護人有無違反律師倫理規範或其他規則，促請檢察官為適法處理。

檢方起訴書指出，宥勝於民國105年底某日在工作結束後，以順路為由，提議載送在職場認識的女子返家，女子即駕駛宥勝的車子，搭載宥勝返回住處。宥勝以借廁所為由進入女子家中，佯裝心情不佳向女子抱怨，邊抱怨邊走向女子坐著的沙發，突以面對面姿勢跨坐在女子大腿上。

檢方表示，宥勝涉嫌徒手控制女子雙手，並單手迅速解開女子內衣，用舌頭舔舐女子耳朵，並用手撫摸女子胸部。因女子持續反抗，宥勝才停止。

北檢發現與此案相關的女子共3人，經傳喚後均未提出刑事告訴，但檢察官認定宥勝對其中一名女子涉犯強制猥褻，且屬非告訴乃論之罪，依強制猥褻罪起訴宥勝。（編輯：戴光育）1130326