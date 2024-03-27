車禍要求開房間抵賠償金 檢察官陳立儒遭懲戒罰俸3月

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（中央社記者林長順、劉世怡台北27日電）北檢檢察官陳立儒去年發生行車糾紛，未報警處理，卻屢次向對方表示得以「開房間」抵付賠償金，遭移送懲戒。懲戒法院今天判決陳男罰款3個月俸，約新台幣40多萬元。

懲戒法院一審今天指出，案經監察院及法務部移送，併案審理後，合議庭審酌陳男行為成立性騷擾，違反檢察官倫理規範等，判決依現職月俸罰款3個月，約新台幣40多萬元，可上訴。

監察院移送指出，台北地檢署檢察官陳立儒於去年5月21日與女子在台北市萬華區發生行車事故糾紛，陳立儒身為司法人員，在遭申訴人機車碰撞，且雙方針對賠償方式討論未果情形下，未循報警等正當管道處理這起糾紛。

監察院表示，陳立儒向女子表示「所以我沒有要跟你要錢，你跟我做愛就好…要不要？」「對對對…所以我的意思是說，你如果願意跟我做愛，你就不用給我錢，那我也不管你到底有沒有18…」「這條路有很多旅館啊」等語。

經女子向台北市警察局萬華分局提出性騷擾申訴，北檢調查認定性騷擾成立。陳立儒在監察院調查時，坦承當天確有情緒性發言，並有違反檢察官倫理規範情形，

監察院認為，陳立儒除違反性騷擾防治法外，並有違檢察官倫理規範、公務員服務法等規定，且經媒體報導，嚴重傷害司法形象，違失情節明確，監察院通過彈劾陳立儒，並移送懲戒法院職務法庭審理。檢察官評鑑委員會，也認定陳立儒行為失當，報請法務部移送懲戒法院審理。（編輯：方沛清）1130327