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朱學恒2度強吻鍾沛君 一審依強制猥褻罪判1年2月

2024/3/29 09:38（3/29 10:05 更新）
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名嘴朱學恒（中）曾2度強吻國民黨台北市議員鍾沛君。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北29日電）名嘴朱學恒涉嫌強吻國民黨台北市議員鍾沛君，台北地檢署依強制猥褻罪起訴。台北地方法院審理後，今天判決朱學恒有期徒刑1年2月，全案可上訴。

檢方起訴指出，朱學恒於民國111年8月6日邀約鍾沛君到台北市某餐廳餐敘，鍾沛君邀請陳姓友人一同赴約，陳姓友人離去後。朱學恒走向鍾沛君，以雙手壓住對方肩膀，強行親吻鍾沛君嘴唇。後來他再度起身走向鍾沛君，以一手壓住肩膀，一手拉住、抱手臂的方式，不顧鍾沛君將頭撇開及出力掙脫，再次強行親吻對方嘴唇。

台北地檢署認定朱學恒連續2次強制猥褻鍾沛君得逞，去年10月間依強制猥褻罪起訴朱學恒。台北地方法院審理期間，鍾沛君曾表示，朱不道歉、不認罪，造成她和家人痛苦，司法會還她公道。

鍾沛君透過社群網站臉書（Facebook）表示，事實只有一個，司法終有正義。她知道這判決恐怕還不是這場奮鬥的終點。民事求償，她也會繼續堅持。

她說，感謝大家關心，希望這個小小勝利能給所有受過委屈的靈魂勇氣與希望。（編輯：郭諭儒）1130329

#台北地檢署
#鍾沛君
#朱學恒
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