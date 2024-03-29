朱學恒強吻鍾沛君判刑1年2月 北院：毫無悔悟應予嚴懲

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（中央社記者林長順台北29日電）名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，台北地方法院今天判決朱學恒1年2月徒刑，可上訴。北院認為，朱學恒造成鍾女心理傷害，且欠缺性別平權意識、毫無悔悟，應予嚴懲。

一審宣判後，朱學恒發表聲明指出，尊重司法坦然面對所有結果，但對於長時間的努力爭取，最終沒能得到一個公平審理的機會而感到失望，更對於未能把事實真相還原，公諸於大眾眼前，最後仍以判決有罪收場而深感遺憾。

朱學恒表示，法院以他在偵查、審判中否認犯罪，認定有逃亡之虞限制出境、出海，顯然有嚴重誤解。此案進入偵查程序，源自他的告發，盼透過啟動偵查還原事實真相，但法院卻用其他不相關案件的被告心理，轉化套用在他的身上。此種誅心之論，著實令他心寒不已。

全案緣於朱學恒被控於民國111年8月6日邀約鍾沛君到台北市某餐廳餐敘時，以雙手壓住對方肩膀，涉強行親吻鍾沛君嘴唇。後來他再度起身走向鍾沛君，以一手壓住肩膀，一手拉住、抱手臂的方式，涉再次強行親吻對方嘴唇。台北地檢署認定朱學恒連續2次強制猥褻鍾沛君得逞，依強制猥褻罪起訴。

台北地方法院依鍾女於偵審一致的指訴，另以證人證述鍾女陳述被害經過的情緒反應及所生影響，加上卷內通訊與行程紀錄等書證、語音與對話錄音等物證，以及朱學恒以簡訊及切結書所做的審判外自白後，認為朱學恒的確有接續以強暴方式猥褻鍾女。

北院指出，朱學恒雖辯稱案發當晚因酒醉斷片並無記憶，審判外自白是遭到誤導，但朱男於案發返家後旋即傳訊給鍾女，顯示朱男雖有飲酒仍意識清楚；況且根據朱男偵查中供述、相關證人證述，以及通訊紀錄與對話錄音均顯示朱男是自行書寫簡訊及切結書自白，並非遭到誤導。

北院表示，被害人於案發時雖然沒有呼救反應，但性侵害犯罪被害人採取何種保護舉措或有何情緒反應，並無固定模式，不應以完美被害人迷思加諸於被害人身上，指摘被害人指證不實。

北院指出，朱男的強制猥褻行為，嚴重侵害被害人的性自主決定權及身體控制權，且朱男在此案偵、審期間仍利用經營的頻道、社群及向媒體發表言論，形塑鍾女是他人指使的政治打手，自己遭政治迫害，導致鍾女相較其他性侵害案件被害人，需承受更高程度社會關注及輿論非議所生精神壓力，造成無法輕易抹滅的心理傷害。

北院認為，朱學恒犯罪後顯然欠缺性別平權意識、毫無悔悟的態度，應予嚴懲，並審酌朱男無犯罪紀錄的品行、朱男是知名翻譯家及網路直播主等生活狀況、智識程度，判處有期徒刑1年2月，全案可上訴。（編輯 ：戴光育）1130329