宥勝強制猥褻女子 一審判刑8月

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（中央社記者林長順台北24日電）藝人宥勝被多名曾合作的工作人員指控性騷擾，台北地檢署認定宥勝跨坐在1名女子大腿上強吻、撫摸，將宥勝依強制猥褻罪嫌起訴。台北地院今天判處宥勝8月徒刑。全案可上訴。

檢方起訴指出，宥勝於民國105年底某日，在工作結束後以順路為由，提議送在職場認識的女子返家，女子即駕駛宥勝的車子，搭載宥勝返回住處。

檢方表示，宥勝抵達被害女子住處後，以借廁所為由進入女子家中，上完廁所未離去，佯裝心情不佳向女子抱怨，邊抱怨邊走向女子坐著的沙發，突以面對面姿勢跨坐在女子大腿上。

宥勝涉嫌徒手控制女子雙手，並單手迅速解開女子內衣，用舌頭舔舐女子耳朵，並用手撫摸女子胸部。因女子持續反抗，宥勝才停止。北檢依強制猥褻罪起訴宥勝。

台北地方法院審理後，審酌宥勝於本案案發時為具有名氣之演藝人員，具有一定媒體關注度，與被害女子間有上下從屬關係，他利用被害女子的信任且所使用的強暴手段，嚴重侵害被害人性自主決定權及身體控制權。

北院指出，宥勝迄今未能與被害人達成和解，也沒有任何實際填補損害的行為，且宥勝在法院進行審理程序交互詰問之前，不當接觸本案被害人及證人，難認有懇切悔悟之心，判處宥勝有期徒刑8月，可上訴。（編輯：方沛清）1130524