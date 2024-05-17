NONO涉性侵遭訴 檢認定藉體型優勢侵犯6被害人

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（中央社記者謝幸恩台北17日電）士檢偵辦藝人NONO涉性侵等案，勘驗相關事證、證詞，認定NONO藉體型優勢強行侵犯6名被害人，甚至有被害人於過程中持電擊棒反擊，今天依強制性交、強制猥褻等7罪提起公訴。

士林地檢署起訴指出，NONO（陳宣裕）民國99年4月至5月間晚上駕車載被害人時伸手撫摸被害人遭制止，NONO隨即把車停在河濱並令下車，藉181公分身高優勢，強行抱住、猥褻被害人。

N0N0又於99年5月間入住1家酒店，再度邀約被害人，以「當日有女性經紀人陪同，可放心前來」為由讓被害人卸下心防。被害人怕得罪NONO而到酒店，與不知情的NONO經紀人於另1間房休息，經紀人向被害人表示「不用害怕，不會有人強迫妳做妳不喜歡的事」，被害人才進入NONO房間。

被害人進入NONO房間後，NONO隨即脫掉自己身上浴巾，旋即把被害人強行壓制在床並強制性交得逞。

此外，NONO於100年2月間錄製電視節目，錄完後駕車載第2名被害人回家，NONO先繞去買宵夜，後把車停在河濱，利用體型優勢壓制、猥褻、親吻被害人；欲對被害人強制性交，途中被害人不斷掙扎且跌落在後座腳踏板處，並向NONO不斷求饒，NONO才因此作罷。

第3名被害人則指控97年5月間於交友網站認識NONO並一同吃宵夜，NONO以怕被狗仔偷拍為由，駕車把被害人帶到內湖住處，卻在住處撫摸、親吻被害人，不顧被害人甩肩、出言反抗，直到被害人傳訊息向友人求救並接到友人電話，NONO才讓被害人離去。

NONO另被指控於99年5月間與第4名被害人在臉書Facebook認識，並約被害人吃飯，途中藉故返回住處並要求被害人吃完飯後到住處找他，並強制性交得逞。

另外，NONO於102年4月至7月間在宜蘭拍戲時，看見身為劇組工作人員的第5名被害人在女廁梳洗，竟從後方熊抱、猥褻被害人；被害人假意順從NONO，抽出隨身攜帶電擊棒攻擊NONO右側腋下，NONO才倉皇逃離。

第6名被害人指控NONO於100年7月間透過臉書私訊她，並向被害人表示可駕車載她到高鐵站，過程中藉故閒聊以分散被害人注意力，卻把車開往人煙稀少的停車場，並強行壓制被害人強制性交得逞。

檢方偵查時，NONO矢口否認犯行，由於告訴人指證歷歷，經勘驗相關事證、證詞、就醫紀錄、6支手機對話紀錄等，認定NONO涉犯3次強制性交罪、2次強制性交未遂罪、2次強制猥褻罪，7罪應分論併罰，建請法院從重量刑。（編輯：方沛清）1130517