炎亞綸被控拍攝持有私密片 一審5/30宣判

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）藝人炎亞綸（本名吳秉孺）被控拍攝持有少年私密片，日前與被害人達成和解，雙方簽署保密條款。士林地院今天開庭，庭末諭知全案辯論終結，將於5月30日宣判。

炎亞綸於庭後受訪時指出，感謝大家關心，希望不要再浪費這件事情在社會資源。被害人則表示，案件已告一段落，接下來等判決出爐。

士林地方法院指出，本案於去年12月至今年5月間進行審理程序，炎亞綸與被害人於今年3月11日達成和解，雙方簽署保密條款，不對外透露和解金額，今天辯論終結，將於5月30日宣判。

被害人去年6月間指控於未成年時期與炎亞綸交往，但遭炎亞綸妨害性自主、偷拍私密片還外流。

士林地檢署查出，炎亞綸於民國106年間認識當時未滿18歲的被害人進而交往，明知少年未成年，仍於住處持手機拍攝與少年的私密片，並傳給2名網友，檢察官依製造少年為性交行為電子訊號罪、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴炎亞綸。

另外，炎亞綸被控強制性交罪部分，檢察官認為罪嫌不足不起訴；被害人聲請再議，台灣高等檢察署駁回再議，炎亞綸不起訴確定。（編輯：方沛清）1130509