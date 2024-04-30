國立大學教授遭控性侵女學生 5萬元交保

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北30日電）某國立大學教授遭控傳訊性騷擾、甚至性侵女學生，新北地檢署日前分案調查，並在今天上午請警方直接將這名教授帶到地檢署訊問，檢察官複訊後諭令這名教授以新台幣5萬元交保。

1名網友在社群網站Dcard表示，他的女性朋友在某國立大學讀書，為了準備報考研究所的小論文，找系上教授指導，結果這名教授開始頻繁在半夜傳訊息，詢問「想不想要找炮友」及「好想上妳」等，讓他的朋友一直處於被性騷擾及精神摧殘狀態。

這名網友說，後來這名教授以威脅語氣強迫女同學須在2小時內趕到學校研究室，女同學迫於小論文、成績壓力決定前往，還特別穿羽絨外套、長袖長褲防範，結果仍遭教授強迫服務，且一直要求女同學須刪除對話紀錄，甚至一直詢問可不可以有下一次。

這名網友說，女學生已在4月間提告；新北市警方證實已接獲報案。

校方表示，鑑於當事人仍在修習這名教授課程，為保護當事人及顧及其他同學可能造成不安，校方已召開性平會議討論此案，在後續調查結果確定前，已要求這名教授先以請假方式避免再與當事人接觸。

校方說，已盡速召開系院校3級教評會議，商議調整這名教授教學等工作。此案由性平會依法調查，依調查結果作後續處理。（編輯：方沛清）1130430