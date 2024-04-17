高雄某大學教授涉強抱女研究生 校方：性平會調查中

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（中央社記者洪學廣、林巧璉高雄17日電）高雄某間大學研究所教授遭學生控訴，在指導論文期間以強抱等方式性騷擾，致女學生須求助身心科，並遞狀控告妨害性自主罪；校方回應，目前性平會正調查當中。

校方今天向中央社記者表示，校內性別平等委員會已接獲檢舉，獲報後立即啟動相關程序，目前案件正在調查中。

女學生家屬遞狀控告這名大學教授，指控教授去年中在討論碩士論文時，不但緊坐女學生旁，還突然用手掌強押學生手背約3秒，之後更以每月約2次的頻率撥弄學生瀏海及碰觸其手背；當女學生向同窗抱怨時，發現也有其他學生遭遇類似對待。

不僅如此，女學生去年底因親人住院及畢業，辦理離校手續文件須前往教授辦公室時，又遭教授以安慰等為由，碰觸臉部及摸頭，甚至強制面對面環抱等行為，女學生掙脫後蹲坐痛哭半小時之久，事後更常有悲傷流淚、雙手止不住發抖，嚴重時心悸、呼吸急促等症狀，並向身心科求診治療。

女學生事後向同學、父母講述遭侵害過程，除已聽從建議求診治療，也鼓起勇氣跟校方申請調查，同時向高雄地檢署提告教授妨害性自主罪，全案仍在偵查中。（編輯：陳仁華）1130417