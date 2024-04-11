民進黨竹市黨部主委陳建名涉性騷 為酒後失態致歉

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（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）國民黨立委徐巧芯今天稱，民進黨新竹市議員、黨部主委陳建名在春酒場合輕薄女歌手，涉嫌性騷擾。陳建名對此表示，當時是因討論合唱歌曲，絕非騷擾與強吻，對於酒後失態的肢體接觸，誠心致歉。

國民黨立委徐巧芯在臉書（Facebook）發文指出，陳建名在春酒場合輕薄女歌手，在舞台上勾脖子、緊抱、試圖強吻。

民進黨晚間向媒體表示，陳建名疑涉性騷擾事件一事，民進黨中央黨部將速啟性平調查，若內容屬實必送黨紀處分，絕不寬待。

對此，陳建名在臉書發文指出，日前受邀出席台灣省不動產公會會員大會，他與新接任理事長的新竹市議員吳國寶為同事，也是多年好友。

陳建名說，當天氣氛融洽，他受邀上台唱歌，過程中與吳國寶的妻子張涵雅有肢體接觸，是因討論合唱歌曲，但絕無騷擾意圖或強吻一事。

陳建名指出，網路流傳的影片明顯經過剪輯、斷章取義，呼籲有心人勿借題發揮。他說，對於他酒後失態的肢體接觸，誠摯向吳國寶、張涵雅致上萬分歉意。

中央社記者致電吳國寶，截稿前無回應。（編輯：陳正健）1130411