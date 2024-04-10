北市避免性別事件調查成負擔 補助每校至少2萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北10日電）性平意識抬頭，台北市校園近年每年約通報千件性別事件，為了不讓案件調查成為學校負擔，教育局今年提升各級學校補助至最低2萬元、最高4萬元，並爭取明年增至最高7萬元。

台北市教育局統計，台北市民國109年各級學校共通報1309件疑似性別事件，其中103件在調查後成立，成案率約7.87%；到了112年，通報數增至1503件，其中161件成立，成案率約10.71%。

台北市教育局長湯志民今天接受媒體聯訪表示，性平法規定，學校一旦知悉發生疑似校園性別事件，就要馬上通報並討論是否啟動調查，只是過程若須聘專家學者參與，出席費至少新台幣2000元，對學校恐造成負擔。

他說，為協助各校落實性平教育，今年將原先國小每年每校2萬元、國中2.5萬元的補助費用，提高到35班以上國小每年2.5萬元、國中3萬元，高中職維持每年每校3萬元、完全中學每年4萬元。

湯志民指出，考量這筆費用不僅讓學校用於性別事件調查，也希望能用於辦理相關課程、研習及當事人輔導，所以將爭取明年增加預算，規劃補助國小各校每年3萬元、國中3.5萬元、高中職5.5萬元、完全中學7萬元。

不具名的高中校長表示，由於調查小組依法令規範須聘外部委員，若案情複雜開會次數更可能高達4、5次，加上聽打逐字稿記錄的費用，處理1件通報的花費就高達3萬元，所以教育局的補助不無小補。

這名校長指出，隨著時代進步，學生對性別事件的理解越來越充足，每年多少還是會有通報及調查，「但這是件好事，可以讓所有學生都藉由這些過程更理解性平的內涵，自己也會更小心」。（編輯：戴光育）1130410