黃子佼持兒少性影像惹議 小S賈永婕連署籲性侵兒少加重刑罰

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（中央社記者洪素津台北8日電）藝人賈永婕、小S（徐熙娣）及隋棠等發起連署，督促立法院修法，建立更安全的兒少保護網，一起鼓勵督促立法委員正視、修法加重兒少虐待、性侵害與性剝削刑罰，遏止犯罪。

連署還要求編列預算，警政單位應建立侵害兒少罪犯資料庫，列入追蹤，防止重複犯罪；獄中對兒少犯罪行為者，在獄中安排心理諮商或精神諮商輔導等課程；參考他國對兒少性侵害、剝削法律，強制心理治療；重罰於社群媒體、傳統媒體或廣播電視散播性侵兒少影片者。

根據連署內容指出，對未成年性侵或性剝削事件不停傳出，「那個小小的孩子」可能從此不再信任任何人，無法承受終生陰影，成為扭曲人格者甚至反社會傾向，一生從那一刻開始毀了，那是「靈魂式的謀殺」，但他們是有權好好長大的孩子。

截至目前參與連署者包括前立委陳文茜、藝人陶晶瑩、藍心湄、潘若迪、李李仁、林柏宏與黃嘉千等，而參與連署藝人們也在社群網站臉書（Facebook）貼文尋求支持，「如果你贊同請在下方留言＋1，讓立法院聽見我們的聲音」，包括羽球選手戴資穎等響應。

此外，民主進步黨籍立委黃捷、許智傑、中國國民黨籍立委徐巧芯、廖偉翔及陳菁徽也都在小S臉書回應相關訴求。

持有兒少性影像的藝人黃子佼遭緩起訴2年處分，昨天再遭指控疑涉性侵，引發社會關注。（編輯：李明宗）1130408