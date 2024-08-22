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賈永婕接台北101董事長 9/3董監改選後上任
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賈永婕接台北101董事長 9/3董監改選後上任

2024/8/22 17:55（8/22 18:11 更新）
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圖為賈永婕2021年10月出席台北時裝週。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡、張璦台北22日電）公股人事異動，台北101董事長張學舜將卸任，由「抗疫女神」藝人賈永婕接任。財政部官員表示，賈永婕形象正面，在時尚、行銷與經營等領域表現俱佳，學經歷完整，行政院已於今天核定由她出任台北101董事長。

台北101為台灣指標建築，主要股東包含兆豐商銀、中華電信、證交所、第一銀行、中央存保、合作金庫等泛公股，以及日商伊藤忠。

台北101每3年改選董監事，預計在9月3日進行董監事改選，現任董事長張學舜將卸任，由賈永婕

賈永婕

  • 生日：1974年7月21日
  • 學歷：英國科芬特里大學傳播學系
  • 經歷：華視晨間新聞主播、「繞著地球跑」外景主持、「娛樂晚點名」主持人、作家、電視劇「吉祥如意年年來」、模特兒
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接掌第6任董事長。

賈永婕曾擔任模特兒、主持人等，後來經營婚紗事業，2021年台灣爆發COVID-19疫情，她發起「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）募捐，並親自送往前線醫院，因而獲得「抗疫女神」封號，並成立「台灣永婕美少女慈善協會」，繼續投身公益活動。

張學舜自2018年就任台北101董事長，帶領台北101度過疫情低潮，近年商場經營以本地及外國旅客為主，透過打造雙跨年季、世界最高觀景台等新營運模式，推升營運績效大幅成長。去年商場百貨全館銷售額逾新台幣220億元、年增24.6%創新高，位居台北市單一百貨銷售冠軍。（編輯：林淑媛）1130822

#台北101
#賈永婕
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