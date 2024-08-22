賈永婕出任台北101董事長 開心喊「迎接新挑戰」

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（中央社記者洪素津台北22日電）台北101董事長由藝人賈永婕接任，她今天在社群媒體曬出與台北101的合影，並寫下「人生下半場預備備，迎接新挑戰」。

公股人事異動，台北101董事長張學舜將卸任，由「抗疫女神」藝人賈永婕接任。財政部官員表示，賈永婕形象正面，在時尚、行銷與經營等領域表現俱佳，學經歷完整，行政院已於今天核定由她出任台北101董事長。

賈永婕的經紀人證實賈永婕出任101董事長，她表示，賈永婕很開心接下挑戰，「賈永婕老公也認為賈永婕很適合這項工作，賈永婕也覺得自己很幸運，人生下半場有這個工作」。

賈永婕勤做公益，2021年台灣爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，賈永婕號召各界友人募款，更捐贈330台國內第一線醫療院所高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），因此獲得「抗疫女神」封號；賈永婕也在2022年5月成立「台灣永婕美少女慈善協會」，投入關心偏鄉兒少等公益活動。

賈永婕曾被傳擔任總統賴清德參選時的副手，今年正副總統當選人賴清德、蕭美琴宣誓就職當天，賈永婕和王兆杰夫妻受邀，賈永婕曾在受訪時提及賴總統在疫情募款的時候幫助很多。（編輯：管中維）1130822