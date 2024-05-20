520就職典禮 蕭美琴母親、張忠謀、賈永婕到場觀禮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北20日電）總統賴清德與副總統蕭美琴今天在總統府宣誓就職，成為中華民國第16任正副總統。就職典禮賓客雲集，蕭美琴母親蕭邱碧玉、台積電創辦人張忠謀夫婦、藝人賈永婕夫婦等皆出席。此外，監察院長陳菊、前副總統呂秀蓮、前行政院長蘇貞昌也都到場。

第16任總統副總統就職典禮今天上午在總統府及府前登場，6都市長中，除新北市長侯友宜未出席外，其餘皆到場。而第一個表態會出席520的6都首長、台中市長盧秀燕，約10時35分左右壓軸到場。

就職典禮貴賓雲集，包括蕭美琴母親蕭邱碧玉、張忠謀與夫人張淑芬、賈永婕夫婦都到場觀禮。在野黨部分，包括親民黨主席宋楚瑜、民眾黨主席柯文哲、時代力量黨主席王婉諭，還有民眾黨立委黃國昌、國民黨立委謝衣鳯等，都到場參與。

日前遲遲不願鬆口是否參加典禮的國民黨主席朱立倫，最終未出席，但國民黨中午發出採訪通知，朱立倫將於下午3時召開記者會，回應賴總統的520就職演說。（編輯：蘇志宗、楊蘭軒）1130520