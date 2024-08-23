賈永婕接台北101董事長 藍綠都肯定

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（中央社記者王揚宇、王承中台北23日電）公股人事異動，台北101董事長由「抗疫女神」藝人賈永婕接任。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天受訪表示，這是驚豔的一手，希望賈永婕把台北101經營得更好。國民黨立委李彥秀指出，賈永婕的形象與人氣有助於提升101能見度，給予最大的祝福。

台北101為台灣指標建築，財政部官員表示， 賈永婕 賈永婕 生日：1974年7月21日

學歷：英國科芬特里大學傳播學系

經歷：華視晨間新聞主播、「繞著地球跑」外景主持、「娛樂晚點名」主持人、作家、電視劇「吉祥如意年年來」、模特兒 看更多 關閉 形象正面，在時尚、行銷與經營等領域表現俱佳，學經歷完整，行政院已於22日核定由她出任台北101董事長。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄、副幹事長林楚茵今天在立法院接受媒體聯訪，對於賈永婕接台北101董事長等議題，莊瑞雄表示，賈永婕人美心善、青春有活力，台北101是台灣的地標，過去從金融圈或政商界找人來當董事長，這次以不一樣的挑人方式，這是很驚豔的一手，希望她可以把台北101經營得更好，讓台灣在國際上更發光發亮，「我們等著看她傑出的成績」。

林楚茵昨天第一時間在臉書撰文，今天受訪時則提到，這個人事安排，雖然讓許多人覺得是意料之外，但在她發文後，很多人期待這樣一個新董座，而且是美麗與智慧兼具的董座，會為台北101帶來新發展。

國民黨立委李彥秀受訪指出，賈永婕在疫情期間出錢出力，捐贈物資，是「防疫女神」，社會形象非常好，累積了高人氣。相信財政部也是看重這點，才邀請賈永婕擔任101董事長。

李彥秀表示，賈永婕的形象與人氣有助於提升101能見度，但是董事長也要負責實際經營與長遠規劃，賈永婕任重道遠，給予最大的祝福。（編輯：張若瑤）1130823