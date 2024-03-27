疫後內需大爆發 台北101去年營收獲利雙創新高
2024/3/27 20:45（3/27 21:05 更新）
（中央社記者曾智怡台北27日電）受惠疫後內需與國際觀光客帶動效應，台北金融大樓（台北101）今天董事會通過去年營收達新台幣57.91億元、年增26%，稅後淨利為22.16億元，營收及獲利雙創新高。
台北101近年商場經營以本地及外國旅客為主，透過打造雙跨年季、世界最高觀景台等新營運模式，推升營運績效大幅成長。去年商場百貨全館銷售額逾新台幣220億元、年增24.6%創新高，位居台北市單一百貨銷售冠軍。
台北金融大樓股份有限公司今天召開董事會，會中通過112年度營業報告書及財務報告，全年度營收57.91億元，年增26%。
台北101指出，112年全年度稅前淨利為27.69億元、稅後淨利為22.16億元，稅後每股盈餘為1.51元，營業收入及獲利雙創新高。
台北101觀景台去年參觀人次達129萬，其中國際旅客以韓國、東南亞、日本客為主；展望今年，業者看好精品、珠寶腕錶成為業績引擎，並將持續導入新品牌與改裝計畫。（編輯：潘羿菁）1130327
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