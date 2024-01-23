內需續發威 去年零售、餐飲業營收雙創史上新高

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（中央社記者劉千綾台北23日電）內需持續暢旺，推升去年全年零售、餐飲業營收雙創史上新高，零售業全年營收達新台幣4兆5760億元，餐飲業一舉突破兆元大關、高達1兆279億元。經濟部表示，看好內需持續成長，但今年增幅受高基期因素影響將縮小至個位數。

經濟部今天公布零售和餐飲業營業額概況，去年12月零售業營業額為4075億元、年增1.1%，創歷年單月新高；全年累計逾4.5兆元，寫下有史以來最佳紀錄。

統計處副處長黃偉傑表示，占比最大的綜合商品零售業12月營收年增2.8%，其中受惠聖誕節和跨年節慶商機、週年慶活動等挹注，便利商店和超級市場雙雙正成長；但百貨公司與量販店因今年年農曆春節落點較晚，禮盒買氣較同期減少，分別年減0.4%、7.3%。

網路銷售持續熱絡，黃偉傑表示，去年第4季零售業網路銷售額達1426億元，年增2.4%，但因疫後消費者回歸實體店購物，拉高實體門市營收規模，網路銷售額占比微幅下降；累計全年網路銷售額首度突破5000億元大關、達5035億元，創有統計以來新高，年增2.1%。

內需暢旺帶動餐飲業績爆發，黃偉傑表示，去年12月餐飲業營業額941億元，年增7.5%，為史上第2高，僅次於去年1月的1005億元；累計全年營業額為1兆279億元，首度突破1兆元大關，同樣創歷年新高紀錄，年增18.8%。

黃偉傑指出，受惠價格因素、新品和展店效應，12月餐館營業額年增7.5%、飲料店年增1.2%；外燴及團膳承包業亦年增24.8%，主因為年末假期航班載運量提升，帶動空廚餐點需求增加所致。

至於去年高基期是否壓縮今年零售、餐飲成長空間，黃偉傑表示，看好內需動能持續，來台旅客人數持續增加、及薪資調漲等挹注，皆有助餐飲和零售業成長；不過由於去年基期撐高，預估今年增幅將縮小至個位數，不會出現兩位數高度成長。

黃偉傑表示，預估1月零售業成長幅度介於0.3%至3.3%，餐飲業則因高基期和年節落點較晚，轉為負成長、年減幅介於6.2%至3.2%。（編輯：趙蔚蘭）1130123