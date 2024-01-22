2023全年失業率創23年最低 服務業人數增12.8萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北22日電）主計總處今天公布2023年12月失業率為3.33%，月減0.01個百分點，連續4個月下降；全年失業率平均為3.48%，年降0.19個百分點，且創下民國90年以來、長達近23年最低紀錄。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說明，2023年全球景氣趨緩影響出口，但另一方面疫後消費動能明顯回升。觀察2023全年就業人數1152萬8000人、年增11萬人，最主要增加在服務業。

陳惠欣表示，去年服務業就業人數年增12.8萬，但製造業就業人數仍年減1.1萬人，顯示服務業、工業表現仍大不同。

主計總處統計顯示，去年12月失業人數為39.9萬人，月減1000人，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少6000人，對原有工作不滿意而失業者則增加3000人。

陳惠欣指出，整體而言，勞動市場尚屬穩定，12月失業率3.33%，為23年以來同月最低，全年失業率3.48%，同樣創下民國90年以來、近23年最低水準。

展望今年1月，陳惠欣分析，以過往經驗來說，1月如果在過年前，通常受到服務業年節效應影響，外在環境不變下，1月就業人數通常會增加，但失業率還很難說；2月若碰到年後轉職潮，通常因找工作的人變多，會帶動失業率上揚，後續仍要整體觀察。

主計總處今天也提供2023年全年各縣市平均失業率統計，大多落在3.3%至3.5%的區間。陳惠欣表示，不少民眾現在跨縣市工作，因此不太會直接比較各縣市的失業率，整體來看，因疫情後內需復甦，各縣市2023年失業率都比2022年約下降0.1到0.3個百分點。

主計總處預計今年1月起，人力資源調查統計除了現行失業率之外，還會新增發布「失業率（4週）」的統計指標。

陳惠欣解釋，現在調查失業率，是以15日當週作為資料標準週。另外根據國際勞工組織（ILO）對於失業者尋職期間的定義，調查基準拉長到含資料標準週的過去4週，也就是向前多3週，拉長週期，完整去看個人尋職狀態。

主計總處2023年就開始先試編失業率（4週）的指標，陳惠欣說明，資料標準週的涵蓋範圍愈長，失業者可能增加，失業率也可能上揚一些。目前美國、日本、韓國都有採用這套方式，台灣今年起透過新增指標，也有利國際間互相比較。（編輯：潘羿菁）1130122