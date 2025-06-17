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健保擴大免疫療法給付 民團籲放寬延續用藥限制

2025/6/17 17:46（6/17 18:21 更新）
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台灣年輕病友協會17日舉辦2025癌症免疫治療論壇，健保署副署長龐一鳴（右）等專家共同出席，聚焦癌症新藥基金給付藥品在2年後接軌健保給付提出方向，協助病人用藥可近性。中央社記者陳婕翎攝 114年6月17日
台灣年輕病友協會17日舉辦2025癌症免疫治療論壇，健保署副署長龐一鳴（右）等專家共同出席，聚焦癌症新藥基金給付藥品在2年後接軌健保給付提出方向，協助病人用藥可近性。中央社記者陳婕翎攝 114年6月17日
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（中央社記者陳婕翎台北17日電）健保免疫療法給付新制6月上路，民團指出，健保給付癌症用藥限制最嚴格的是「治療延續性」，影響臨床彈性與病患存活機會，呼籲用藥選項極少的癌別優先檢討給付，鬆綁規定。

總統賴清德提出「2030年癌症標準化死亡率降低1/3」的政策目標，健保署近期通過多項免疫治療新適應症的給付，使癌症患者在第一線即有機會使用創新免疫療法，臨床可近性大幅提升，台灣年輕病友協會今天舉辦2025癌症免疫治療論壇。

衛生福利部健保署4月17日舉行共同擬訂會議，通過免疫療法用於「非鱗狀非小細胞肺癌第一線」、「轉移性大腸直腸癌第一線」及「早期三陰性乳癌」納給付，預估嘉惠約2700至3400人名癌友，以癌症暫時性支付專款挹注免疫療法年藥費約新台幣32.95億元，新制6月上路。

台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿指出，在過去3年，各界推動百億癌症新藥基金，替免疫療法加速納入健保奠定關鍵基礎。針對免疫合併治療的給付標準，健保署已有大幅度放寬，讓許多過去難治、難以取得更好治療的癌別病患，有了新的治療希望，不必擔心財務問題、安心接受治療。

劉桓睿說，健保給付的癌症用藥在生物標記限制方面，目前已有10項藥品給付模式，是接軌國際治療標準，限制逐步放寬。然而仍有努力空間，如部分癌別適應症在藥品仿單中無生物標記條件，但健保給付仍設有相關限制，期待未來能加速開放，讓更多患者受益。

健保給付癌症用藥限制最嚴格的是「治療延續性」，劉桓睿表示，當標靶藥物無效後，患者不得選擇免疫檢查點抑制劑；免疫檢查點治療無效或給付時程期滿後，則不在給付該適應症相關標靶藥物。所有癌症都有限制，建議用藥選項極少的癌別，優先逐步處理。

劉桓睿說，雖然台灣肝癌者疾病未惡化，第一線藥物無法申請續用，第二線藥物則僅剩自費選項。相比之下，澳洲與南韓是以「疾病惡化」作為是否續用的標準，台灣採「疾病穩定」作為停用依據，期盼能逐步解除相關限制，讓臨床決策回到「以病人為中心」的核心價值。

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衛生福利部中央健康保險署副署長龐一鳴表示，免疫療法被視為人類對抗癌症的希望，能解決許多過去難以克服的治療難題。台灣健保對癌症用藥的核價與給付仍相當困難，主因是癌症藥物屬於「免部分負擔」項目，也就是病患不需要額外自付費用。

龐一鳴說，雖然其他國家藥物納入給付進展較快，但多採「部分負擔」制度，如韓國在新藥給付的速度上相當積極，但病患自付比例高達40%。反觀台灣雖然藥物審核較嚴格，但癌症用藥免部分負擔的政策，減輕了患者的經濟負擔，也使健保決策更為謹慎與困難。（編輯：李亨山）1140617

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