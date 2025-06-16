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癌症死亡率降篩檢立功 114年拚677萬人次檢驗量

2025/6/16 14:55
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（中央社記者陳婕翎台北16日電）衛福部公布去年10大死因，癌症蟬聯首位43年，但過去10年癌症死亡率持續下降，國健署表示，這歸功於癌症篩檢，在119年癌症死亡減少1/3的目標下，114年拚677萬人次檢驗量。

衛福部今天舉行死因統計發布記者會，去年癌症死亡5萬4032人，死亡率為每10萬人口230.8人，10大癌症死因順位同112年，分別為肺癌、肝癌、大腸癌、乳癌、攝護腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。肺癌連續21年蟬聯癌症死因首位，除攝護腺癌、卵巢癌死亡率上升，其餘均下降。

衛福部國民健康署副署長賈淑麗在記者會表示，長期觀察到癌症標準化死亡率呈下降趨勢，113年較112年每10萬人口減少2.1人，較99年擴大篩檢開辦減少每10萬人口19.6人，顯示癌症防治見效，死亡率緩步下降。

113年癌症篩檢量共481萬人次，發現癌前病變5萬712人及癌症數1萬1010人。賈淑麗說，今年挹注新台幣40億元擴大癌症篩檢對象，包含大腸癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌及胃癌，其中肺癌篩檢出2000名個案，8成以上是早期患者，逆轉肺癌晚期發現、死亡率高的防治困境。

在癌症死因前10位，各癌別死亡率幾乎都下降，僅攝護腺癌、卵巢癌上升。賈淑麗指出，攝護腺癌及卵巢癌標準化死亡率近年呈上下震盪趨勢，長期需再觀察。目前無實證顯示攝護腺癌篩檢能有效降低死亡率，建議民眾預防攝護腺癌應不吸菸、規律運動、多攝取蔬果。

針對卵巢癌，賈淑麗表示，實證不足以支持篩檢成效，美國預防服務專案小組（USPSTF）建議不要對無症狀女性進行卵巢癌篩檢，民眾若出現腹部腫塊或噁心、嘔吐、食慾不振、腹脹、腹痛、便秘等腸胃道異常症狀，應先諮詢婦科腫瘤專科醫師，接受陰道內診檢查。

中央健康保險署副署長龐一鳴說，癌症精準醫療時代來臨，次世代基因檢測可事半功倍找對藥，省掉不必要的藥費，次世代基因檢測項目很多，將以精準檢測對應精準治療，當有好的對應治療，相關檢驗就會納入給付。

龐一鳴表示，自112年起陸續實施暫時性支付、平行審查等，加速癌症新藥給付，接軌國際治療指引，透過建立癌症新藥基金，編列專款運用，提升癌症新藥可近性，114年編列50億元癌症新藥基金，後續視財源及醫療需求情況，逐步擴大至百億元規模。

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另外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）從第6位退至第14位，退出113年10大死因。疾管署發言人羅一鈞說，COVID-19死亡數減少6000人，65歲以上死亡數下降最多，研判與持續公費提供疫苗、提供抗病毒藥物有關，降低重症死亡風險，預計114年可脫離死因前20位。

羅一鈞表示，近來這一波COVID-19疫情就診人次略為下降，減幅約為5%至6%，處於緩降趨勢，研判可能持續至8月初，隨著學校將放暑假，校園群聚風險將降低，疫情可能提前告一段落，秋冬可能另一波疫情再起。（編輯：陳清芳）1140616

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