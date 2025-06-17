竹縣勞工處長副處長涉賄放水勞檢遭訴 皆羈押禁見

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（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）竹縣府勞工處長劉家滿與副處長林東山涉收賄，勞檢涉放水讓業者免罰，涉與遠東新世紀公司許姓顧問共謀利，竹檢今天將3人依貪污罪嫌起訴並移審新竹地方法院，法官裁定羈押禁見。

新竹地檢署起訴書表示，遠東新埔廠王姓員工陸續申訴加班未給費用及交接班時數未計入加班費，勞工處承辦人查證屬實擬罰，但劉家滿與林東山因涉收許姓顧問禮券，施壓更改處分為不罰，2案最終皆讓遠東公司免罰。

竹檢今天指出，劉家滿是主管勞雇爭議裁罰，另也為仟崧家園及芊馨園護理之家隱名股東，在仟崧家園去年遭查違反勞基法擬罰新台幣6萬元，劉家滿退件未罰；芊馨園涉高薪低報，劉家滿與林東山為圖私利阻擋移送，讓業者免罰，得利逾26萬元。

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竹檢表示，案件偵結，將劉家滿、林東山與許姓顧問因涉違反貪污治罪條例起訴，3人移審新竹地方法院，法官裁定皆羈押禁見。

對此，新竹縣政府透過文字表示，劉家滿與林東山依法停職，縣府會配合並尊重司法調查。（編輯：張銘坤）1140617