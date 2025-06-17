加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
COVID單週增38死創114年新高 20多歲男最年輕
首頁 / 生活

打造太平洋左岸台東咖啡 縣府全台徵山海共醇冰咖啡

2025/6/17 17:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣17日電）打造「太平洋左岸台東咖啡」品牌，台東縣政府今日邀請業者舉辦共識會議，且舉辦冰咖啡創意大賽徵件，即日起開放報名，8月上旬也將盛大舉辦「南島咖啡節市集」。

台東縣政府農業處長許家豪今天告訴中央社記者，縣府自2022年起積極打造「太平洋左岸台東咖啡」品牌，致力推動在地咖啡走向品牌化、產業化與國際化，每年都會舉辦各種促銷與教育訓練，今年各項活動開始起步。

許家豪表示，今天率先登場的是「台東咖啡風土共識會議」，邀集台東縣內咖啡農友、店家、職人齊聚一堂，傳達品牌核心理念，並廣納業者回饋，作為未來計畫調整與優化基礎。

課程包含「台東咖啡莊園巡禮」、「台東咖啡後製工作坊」、「台東咖啡感官工作坊」、「台東咖啡CoE國際杯測工作坊」及「台東咖啡風味實驗工作坊」，邀請專業講師與咖啡師深入台東各地，挖掘莊園潛力、強化後製技術、提升風味評鑑力，最終開發出專屬台東風土的風味拼配，實現從莊園到吧檯的知識與產業串接。

許家豪表示，今天同時啟動「2025台東冰咖啡創意大師賽」，以「山海共醇」為題，號召全台咖啡創作者發揮風味想像，調製出最能代表台東的冰咖啡作品；比賽即起徵件至9月26日止，入選決賽者將可獲得新台幣2000元交通與材料費補助，參加冰涼有勁又創意十足咖啡對決。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

接下來是8月9日至10日在台東舊站特區舉辦的「2025南島咖啡節市集」，為期兩天活動，將集結國內外精品咖啡品牌、特色風味試飲、講座表演與互動體驗；完整呈現來自縱谷、東海岸與南迴地區的咖啡魅力，縣府邀民眾一同品味山海交織的風土風味。

即日起同步開放市集攤商徵選，歡迎有意參與這次節慶活動品牌踴躍報名，與縣府一同打造年度最有風味的咖啡盛會。（編輯：陳仁華）1140617

許家豪
蛇出沒旺季台東累計5件咬傷 衛生局備血清綠島燕魚剩10幾隻 議員籲縣府協助復育
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：