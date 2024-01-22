去年12月外銷訂單翻黑 全年5610.4億美元創歷年第3高

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（中央社記者劉千綾台北22日電）經濟部統計處今天公布2023年12月外銷訂單金額438.1億美元，由於終端需求仍疲弱，再度轉為負成長、年減16%；全年外銷訂單金額為5610.4億美元，雖然年減15.9%，不過金額創歷年第3高。

觀察主要接單貨品，12月資訊通信產品、電子產品接單金額分別為122.7億美元、149.2億美元，年減25.3%、12.9%；光學器材在背光模組接單減少，以及大尺寸面板及光學鏡頭接單成長交互影響下，年減0.3%。

經濟部表示，2023年第4季接單金額為1473.1億美元，季增1.5%，和2022年同期相比則年減6.6%；累計全年外銷訂單金額為5610.4億美元，年減15.9%。（編輯：潘羿菁）1130122