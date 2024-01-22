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外資回頭股匯雙漲 新台幣升8.8分收31.352元

2024/1/22 18:37（1/22 19:32 更新）
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（中央社記者潘姿羽台北22日電）外資回頭匯入，帶動台灣股匯市同步走揚，台股上漲逾百點，新台幣兌美元今天收盤收31.352元，升8.8分，匯價連3升，台北及元太外匯市場總成交金額20.87億美元。

美股19日全面收紅，台股今天雖面臨台積電漲勢降溫，但資金轉向人工智慧（AI）族群，指數終場收在17815.10點，上漲133.58點，創今年1月3日來收盤新高。

外匯交易員指出，AI題材發燒，點燃外資的風險偏好情緒，資金回頭匯入，激勵台灣上演股匯雙漲。

新台幣兌美元今天開盤價為31.41元，隨後火速升破31.4元，且漲勢未停，再度闖過31.3元關卡，最高升抵31.249元、狂漲近2角，不過進口商趁勢敲進美元，升幅隨之收斂。

外匯交易員分析，美國經濟穩健，聯準會官員態度又偏向審慎，均打壓市場的降息預期，隨著第1季降息的預期心理轉淡，美元指數略顯疲態；只要外資繼續匯入，新台幣便可延續偏升格局。（編輯：潘羿菁）1130122

#台灣
#台股
#新台幣兌美元
#聯準會
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