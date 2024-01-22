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台積電漲勢暫歇AI接棒 台股續漲133點

2024/1/22 14:46（1/22 19:32 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北22日電）美股19日全面收紅，台股今天雖面臨台積電漲勢降溫，但資金轉向人工智慧（AI）族群，指數終場收在17815.10點，上漲133.58點，創今年1月3日來收盤新高。

台股今天開高震盪，最高攻至17869.07點，受台積電短線獲利賣壓出籠影響，指數漲勢收斂；尾盤資金持續湧向AI類股，加上台積電走穩，支撐指數終場收在17815.10點，上漲133.58點，漲幅0.76%，成交值新台幣3956.45億元。

台積電18日法人說明會報喜，19日股價大漲，今天延續上週漲勢，開盤上漲7元，以633元開出，但盤中翻黑震盪，低點至623元；終場在買盤支撐下，股價以平盤626元作收。

台積電法說會看好AI前景，加上美超微電腦（Super Micro Computer）大幅上修上季財測，激勵AI族群漲勢擴大，包含緯穎、奇鋐、技嘉終場分別收在漲停2185元、380.5元、297.5元；廣達、雙鴻、緯創分別上漲5.62%、7.97%、8.88%。

半導體通路商文曄董事會19日決議，預定以不超過4500張為限，處分IC設計廠祥碩持股；文曄今天收漲停156元，祥碩開低走高終場小漲0.26%。

法人分析，台股今天在AI半導體、伺服器兩大族群支撐下，力守17800點，由於美股即將進入科技股財報週，包括特斯拉（Tesla）、英特爾、Netflix、IBM、德儀（TI）、艾斯摩爾（ASML）等將公布財報，加上美國聯邦準備理事會（Fed）將在30日至31日召開今年第一場決策會議，相關動態值得留意。（編輯：楊凱翔、張良知）1130122

#AI
#台股
#台積電
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