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台積電期貨1/22納夜盤交易 走勢震盪力守平盤

2024/1/22 18:20（1/22 19:32 更新）
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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）台積電期貨及小型台積電期貨今天下午5時25分開始納入夜盤交易，根據統計，台積電期貨及小型台積電期貨參考價均為629元，開盤後台積電期貨和小型台積電期貨小幅震盪，力守平盤。

台灣期貨交易所表示，台積電期貨夜盤交易從今天下午5時15分開始收單，5時25分開始交易至次日上午5時，交易時間與現行已在夜盤交易的元大台灣50ETF期貨相同，將原本5小時的交易時間延長為16小時35分鐘。

期交所指出，台積電期貨納入夜盤交易，可提供交易人因應夜間美股波動或突發事件時，進行避險或調整交易策略，例如台積電在下午發布每月營收報告，交易人可在夜盤使用台積電期貨避險，相較交易台積電美國存託憑證（ADR），運用期貨避險成本更低，交易管道更熟悉，與股票價格相關性更高。

期交所指出，台積電期貨納入夜盤交易，除沿用現行夜盤交易制度，投資大眾需留意以下兩點。

首先納入夜盤交易的股票期貨，當標的配發現金股利時，除息契約調整將提前至生效日前一夜盤。台積電每年4次分配現金股利，台積電期貨除息調整後契約，將從生效日前一個夜盤開始交易。若台積電有除權、減資、現金增資及合併等事件，契約調整生效日前一夜盤將暫停交易。

其次，當發生證交所公告標的證券暫停交易，或當標的證券發行公司向證交所申請下午5時（含）後召開重大訊息說明記者會，期交所在獲悉後，依程序暫停個股期貨夜盤交易至收盤，提供交易人訊息消化時間，以降低資訊不對稱，增進市場交易公平性。（編輯：張均懋）1130122

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