伺服器網通台廠回流 去年海外生產比創11年來新低

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（中央社記者劉千綾台北22日電）經濟部表示，2023年全年7大主要貨品全年接單皆為負成長，但AI伺服器需求擴增，抵銷部分減幅。此外，美中貿易戰後，伺服器和網通產品等台廠回台生產，使去年海外生產比下降至50.9%，創近11年來新低紀錄。

經濟部統計處今天公布2023年12月外銷訂單金額為438.1億美元，年減16%；累計全年訂單金額為5610.4億美元，雖為年減15.9%、連續2年負成長，金額卻是歷年第3高。

觀察主要接單貨品，7大主要貨品全年接單皆為負成長，跌幅介於12.6%至25.9%。經濟部統計處長黃于玲表示，12月資訊通信產品接單金額為122.7億美元，年減25.3%；累計全年接單額為1660.2億美元，年減12.6%。

她指出，終端需求續疲，拖累手機、筆電、網通產品等接單表現，不過隨著高效能運算及人工智慧等新興科技應用持續擴展，伺服器接單已為連續6個月正成長，抵銷部分減幅。

電子產品方面，12月接單金額為149.2億美元、年減12.9%，金額卻為歷年同期第4高；累計全年接單額為1898億美元，年減15.1%。黃于玲表示，晶圓代工、印刷電路板、 晶片通路等接單減少，但IC設計接單增加有助挹注接單表現。

黃于玲指出，全球晶圓代工產業龍頭台積電18日法說會釋放樂觀訊號，晶圓代工持續去化庫存，以及AI（人工智慧）需求挹注，將帶動相關產業接單成長，尤其是先進製程，但不同產品的去化庫存速度不一。

傳統貨品方面，黃于玲表示，由於全球經濟展望不佳，終端需求疲弱，業者對設備投資持觀望態度，加上海外同業產能開出，因此塑橡膠製品、機械、化學品及基本金屬分別年減15.2%、10.5%、6.5%及 1.7%。

根據經濟部統計，2023年海外生產比50.9%，創下2013年以來最低紀錄。黃于玲表示，主因為伺服器、網通產品等回台生產所致，又以AI伺服器需求強勁。（編輯：潘羿菁）1130122