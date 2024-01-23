去年工業生產指數寫最深跌幅 經部：積體電路將轉好

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（中央社記者劉千綾台北23日電）受到終端需求疲弱影響，經濟部公布2023全年工業生產指數年減12.45%、製造業也衰退12.88%，兩者創下史上最重跌幅，其中積體電路年減17.16%，為2002年以來跌幅最深。不過經濟部預告，積體電路庫存消化告段落，今年有望逐季成長。

經濟部統計處今天公布工業與製造業生產指數概況，去年12月工業生產指數90.4，年減3.99%，製造業生產指數為90.08，年減4.19%，連續19個月負成長，續寫史上最長衰退紀錄；累計全年工業生產指數年減12.45%、製造業也衰退12.88%，更創有史以來最深跌幅。

統計處副處長黃偉傑表示，資訊電子產業方面，受終端電子產品消費動能疲弱，供應鏈庫存持續影響，12月電子零組件業年減4.31%，其中，積體電路全年年減17.16%，為自2002年以來的最大跌幅。

12月電腦電子產品及光學製品業年減1.88%，結束連續5個月正成長，黃偉傑說明，主因為伺服器缺料，預估伺服器強勁需求將延續；電腦電子產品及光學製品業累計全年年減0.19%。

傳統產業方面，12月機械設備、化學材料及肥料及汽車及其零件業皆為負成長，跌幅介於1.27%至11.31%；基本金屬業因部分客戶回補庫存，加上基數偏低因素，由黑翻紅、年增4.83%。

黃偉傑表示，觀察部分傳統產業減幅收斂至個位數，又以化學材料業、基本金屬業回升態勢顯著，但產業在回升的轉折點仍不明朗，加上廠商擔憂庫存累積、下單相對保守。

展望未來，黃偉傑預估，預估1月製造業生產指數將轉為正成長，年增幅度介於9.6%至14.7%，但2月逢農曆年節工作天數減少，可能再度轉成負成長，不過合併今年前2月的正成長機率仍高。

至於製造業今年何時迎來景氣春燕，黃偉傑表示，去年下半年開始廠商去化庫存加速，今年景氣回升態勢較為明朗；此外台灣製造業有4成5直接外銷出口，今年全球貿易量估將有所成長，亦將帶來挹注。

但他提醒，仍須留意地緣政治風險，尤其是近期爆發的紅海危機，可能影響國際物價上漲、供應鏈中斷等衝擊。

黃偉傑進一步指出，去年積體電路度過一年的衰退期，去化庫存已告一段落，今年表現料將逐季成長，「會越來越好」，有望擺脫全年衰退陰霾；機械設備業雖仍為雙位數衰退，但若科技產品需求回升也將刺激傳產復甦。

至於經濟部昨天公布1月外銷訂單減幅估達2成，1月製造業生產指數預估卻為正成長，黃偉傑說明，製造業生產主要顯示國內生產量能，加上美中貿易戰後，高階筆電、伺服器和網通設備等高附加價值產品陸續回台生產，挹注國內生產動能；外銷訂單則受中國和國際景氣疲弱影響，海外生產部分受到衝擊。（編輯：趙蔚蘭）1130123