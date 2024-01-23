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去年批發業營業額跌幅史上次高 經部預估1月有望轉正

2024/1/23 21:17
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（中央社記者劉千綾台北23日電）經濟部今天公布去年12月批發業營業額1.02兆元，較去年同期減少2.4%，累計全年為11.7兆元、年減7.3%，因高基期影響帶動跌幅為歷年第2大，不過受惠於AI伺服器拉貨灌注外銷業績，全年營業額改寫第3高紀錄。

展望未來，經濟部分析，低基期加上AI商機持續拓銷，估計今年1月批發業營業額有望扭轉頹勢，拚正成長。

統計處副處長黃偉傑表示，受終端市場需求不振及產業庫存調整影響，客戶拉貨力道保守，12月機械器具年減3%，由於終端消費性電子產品相關零件需求仍疲，不過AI（人工智慧）及雲端運算商機延續，拉升相關晶片及記憶體出貨動能，抵消部分減幅。

建材及化學材料批發業因終端需求仍弱，客戶備貨保守，致分別年減4.3%及5.7%。

另外，食品、飲料及菸草批發業年減2.2%，經濟部分析，今年農曆春節較去年晚，下游通路備貨期程遞延。

不過受惠於部分進口車到港、新車銷售活絡，且下游經銷商拉貨力道增加，帶動汽機車批發業年增6.0%。

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外界關切批發業復甦跡象，黃偉傑指出，批發業有3成5外銷，易受國際景氣波動影響，短期內因有基期因素，1月可能轉正，但2月將再度翻黑，今年前2月批發業是否能正成長須視外銷訂單表現。

黃偉傑表示，批發業進入消費性電子銷售淡季，預期營業額呈現月減，但受惠AI應用商機拓展，且去年因農曆春節長假、工作天數較少，預期1月營業額可轉為正成長，年增幅度介於2.4%至5.4%。（編輯：潘羿菁）1130123

#經濟部
#統計處
#黃偉傑
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