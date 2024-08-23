本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中信金搶親擬砸1314億收購新光金 最快下週一送金管會審議
首頁 / 政治
卓榮泰
新聞專題
卓榮泰3/300
首頁 / 政治

賈永婕接101董事長 卓榮泰：賴總統認為非常有高度

2024/8/23 21:52（8/23 21:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、賴于榛台北23日電）台北101董事長張學舜將卸任，由「抗疫女神」藝人賈永婕接任。行政院長卓榮泰今天受訪時說明延攬原因，也說總統賴清德稱這個人事非常有高度，希望未來能有更多國際連結放在101。

卓榮泰今天接受電視節目「新台灣加油」專訪，針對賈永婕將接任台北101董事長，作相關說明。

卓榮泰表示，各界都肯定賈永婕在公益甚至在演藝上的工作，還有對流行時尚的表現。他曾跟賈永婕說過，101這個台灣的象徵，在台灣重要的時刻都會打出亮亮的燈，鼓勵、安撫人心，他也跟賈永婕說，如果她去了以後，每天都會很亮。

卓榮泰指出，他也跟賈永婕說，101裡面有很多空間可以再好好利用，很多文化的氣息可以放進去，且它有一個非常獨特的垂直馬拉松活動，當董事長自己能夠帶隊跑時，這會是很好的宣傳跟助力。

卓榮泰接著說，賈永婕有文化底蘊，對社會深度關懷，在民主理念方面也有一些闡述，希望她透過這樣跟國際來做連結，也希望真的把101帶出去、更多的國際連結放在101，「我認為她做得到」，未來希望新的團隊能夠用新的概念經營101，真正成為台灣最明顯的地標，而且裡面的內涵精神尤其重要。

主持人追問是否有跟賴總統報告這個人事，卓榮泰說，「總統說非常有高度」，而重要的人事在他事先有想法的時候，或事後決定的時候，跟總統都會有一定程度互相的瞭解，也希望總統能夠支持，這是必要的。（編輯：林興盟）1130823

賈永婕
賈永婕接台北101董事長 藍綠都肯定
卓榮泰
卓榮泰：打詐預算增4.8倍 一定要達到最後勝利卓榮泰：盼立院支持國家重大建設預算 保持台灣優勢
卓榮泰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
卓榮泰：打詐預算增4.8倍 一定要達到最後勝利
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：