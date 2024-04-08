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黃子佼持有兒少性影像 林予晞：擺明是犯罪

2024/4/8 15:40（4/8 16:05 更新）
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演員林予晞（圖）8日在台北出席代言活動受訪表示，希望透過討論，給予受害者協助，讓他們知道有人站在他們身邊。中央社記者裴禛攝 113年4月8日
演員林予晞（圖）8日在台北出席代言活動受訪表示，希望透過討論，給予受害者協助，讓他們知道有人站在他們身邊。中央社記者裴禛攝 113年4月8日
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（中央社記者洪素津台北8日電）藝人黃子佼持有兒少性影像，第一時間發聲譴責的演員林予晞今天表示，這件事非同小可，「擺明了是犯罪」，她就算丟工作也會站出來發聲，並希望大眾不要檢討受害者。

黃子佼被控強制猥褻等罪，台灣台北地方檢察署偵辦後，查無客觀事證等，予不起訴，但檢方搜索時查獲黃子佼持有7個兒少性影像，緩起訴2年處分。

林予晞出席保健食品活動時表示，她在演藝圈10年，媒體訪問她，她很少丟一些刺激性評論，但這件事非同小可。她不怕承受任何壓力，希望透過討論協助受害者。

至於與黃子佼的互動，林予晞說，過去頂多是在記者會碰面，工作上沒合作、更沒私交。

林予晞表示，偷拍論壇網站不好取締，後面牽涉的惡意這麼廣泛，她感到震驚與憤怒，就是平凡人都會有的反應，而她作為公眾人物，希望透過媒體對受害者釋出善意，讓她們知道有人站在她們身邊。（編輯：李明宗）1130408

#台灣台北地方檢察署
#林予晞
#黃子佼
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