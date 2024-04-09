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前台大醫師被控妨害性自主 北檢約談諭知40萬交保

2024/4/9 16:09
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（中央社記者謝幸恩、黃麗芸台北9日電）前台大醫院鄭姓婦產科男醫師被控任職期間下藥性侵多名女子，檢警昨天搜索並約談鄭男到案。北檢檢察官複訊後，以鄭男涉嫌妨害性自主，諭知新台幣40萬元交保。

全案起於，民進黨立委范雲去年與3名女子召開記者會，指控鄭男以工作為由，邀約女子至餐廳用餐，接下來女子失去意識，醒來時全身赤裸躺在汽車旅館，鄭男則在一旁。

范雲今年3月再度與3名女子召開記者會，控訴鄭男遭台大校方停聘後欲申請復聘，呼籲台大校方不要回聘鄭男。

台大校方當時回應，北檢去年就另一名女子的控訴進行偵查，認定鄭男罪嫌不足，處分不起訴，案經台灣高等檢察署發回續查，北檢仍處分不起訴；至於其中2名被害人向台大性騷擾防治委員會申訴鄭男疑似性騷擾部分，經審議後，決議不成立性騷擾。

事發後，鄭姓醫師已從台大醫院、台大離職，檢警則接獲多名女子提告鄭男涉犯妨害性自主。

台北地檢署昨天指揮台北市警方搜索鄭男住處、辦公室等地，並約談鄭男到案說明。檢察官訊後，諭令鄭男40萬元交保。檢警初步未查獲相關證物，鄭男到案否認犯罪。（編輯：蕭博文）1130409

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