王世堅：黃子佼十惡不赦 將提修法嚴懲

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（中央社記者王揚宇台北8日電）藝人黃子佼被查獲涉持兒少性影像片掀輿論譁然。民進黨立委王世堅今天受訪說，這真的是十惡不赦、人神共憤，他將提案修正兒童及少年性剝削防制條例，若以對價關係取得兒少性影像者，處以3年以上5年以下的有期徒刑，讓他們一定得被關。

黃子佼去年捲入MeToo風波，被控涉強制猥褻等罪，檢方在搜索時查獲黃子佼持有7個兒少性影像，將他緩起訴2年處分，支付國庫新台幣120萬元，緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份。

對此，王世堅今天接受媒體聯訪提到，如果要用8個字來形容黃子佼，就是十惡不赦、人神共憤，這也可能是各種性犯罪中的冰山一角，因此他今天邀內政部警政署、法務部、衛生福利部一起討論，方向包括警政署應查辦有無漏網之魚。

在修法部分，王世堅認為，行政部門應提出兒童及少年性剝削防制條例的修法版本，方向包括應加重其刑1/2，而且不得假釋，而他的修法版本是針對該法第39條，規定如果是以對價關係取得兒童或青少年性影像者，處3年以上5年以下有期徒刑，併科150萬元罰金。

王世堅說明，如果處3年以上有期徒刑的話，被告就沒辦法緩起訴，也一定得被關、被國家矯正。另外，針對性騷擾案件，應以公訴罪來偵辦，而非告訴乃論。

另外，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、副幹事長洪申翰今天召開輿情回應記者會，媒體也問到黃子佼被查獲涉持兒少性影像片相關議題。

吳思瑤說，立法院上一屆有修正兒童及少年性剝削防制條例，提高刑責，若以現在的社會氣氛或修法後仍層出不窮的事件，在法制面該精進的地方，黨團都願意強化，而政府部門的量能該補充、提升的部分，黨團也會嚴格監督。

洪申翰說，會全力要求行政部門提高執法、調查量能及提高罰則，能做的都會盡力去做。

另外，黃子佼曾多次與衛福部合作，未來是否合作或列為拒絕往來戶成關注焦點。衛福部保護司長張秀鴛6日接受媒體電訪時坦言「這件事很兩難」，此話一出引起各界討論。

王世堅說，保護司要保護兒童與青少年，結果卻站出來幫加害者說話，真的是莫名其妙，因此他請今天來研究室開會的衛福部官員帶話回去給這位司長，「社會的憤怒，要你這位司長滾蛋，一點都不難」，這樣的官員完全不適任，今天應交出辭呈。

洪申翰表示，是否要與黃子佼合作，絕對沒有兩難的地方，也絕對不可能跟黃子佼這樣性剝削行徑的藝人合作，不管其過去名聲、光環有多大，這是絕對不容許的事情。（編輯：翟思嘉）1130408