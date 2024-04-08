黃子佼持兒少性影像 陳建仁：性剝削絕對零容忍
2024/4/8 11:20（4/8 12:31 更新）
（中央社記者吳昇鴻台北8日電）藝人黃子佼被查獲涉持有兒少性影像引發譁然，行政院長陳建仁今天表示，政府對於性騷擾、性侵害零容忍，對於兒少性剝削更是「絕對零容忍」，將加強校園性平教育，讓學生理解要勇敢說不，不要在他人勸誘之下進行性影像的給予。
陳建仁上午出席第22屆金馨獎頒獎典禮暨行政院所屬各部會及直轄市、縣（市）政府性別平等專案小組交流會。會前媒體詢問，有關黃子佼被查獲涉持有兒少性影像一事，未來如何遏止相關事件再發生。
陳建仁回應，政府對於性騷擾、性侵害零容忍，「對於兒少性剝削更是絕對零容忍」，去年全面修正性平三法、加強通報機制，相關部會完成相關執法修訂，今年新制已經上路。
陳建仁表示，性影像處理中心與相關平台合作，按照法規，性影像上網後若未即時下架，將開罰新台幣6萬元到60萬元，如境外業者不理會可直接採取封網處置作為。
陳建仁指出，將加強校園內的性平教育，讓學生理解要勇敢說不，不要在他人勸誘之下進行性影像的給予，以免造成自身傷害。
黃子佼去年捲入MeToo風波，被控涉強制猥褻等罪，檢方在搜索時查獲黃子佼持有7個兒少性影像，將他緩起訴2年處分，支付國庫新台幣120萬元，緩起訴確定後3個月內，書立悔過書1份。（編輯：謝佳珍）1130408
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