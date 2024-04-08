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拒絕兒少性剝削 民進黨盼不分黨派共同完善法制

2024/4/8 22:41
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（中央社記者葉素萍台北8日電）藝人黃子佼被查獲涉持有兒少性影像引發譁然，民進黨今天說，期盼此刻，立法院能夠不分黨派，共同完善當前法制缺乏之處，也呼籲社會大眾一同關心兒少的性剝削與數位性暴力。

民進黨今天發布新聞稿表示，近日媒體報導，有所謂「會員制網站」長期販賣未成年女性非自願外流的性私密影像，這些影像包括透過性誘拐、詐騙、情緒操控、脅迫、迷藥等方式剝削這些女性與女童，使她們成為商品、洩慾對象。

民進黨發言人吳崢說，民進黨一直致力於性暴力防治，去年3月，民進黨立院黨團投入兒童及少年性剝削防制條例修正，提高罰則、刑責。在「刑法」增訂性影像定義及「妨害性隱私及不實性影像罪」專章，並在「性侵害犯罪防治法」、「兒童及少年性剝削防制條例」增訂性影像移除下架等規定，讓數位性暴力與性剝削有法可管。然而，類似事件持續發生，令人對層出不窮的加害者感到憤怒，也對受害者感到不捨。

吳崢表示，民進黨將持續在法制面上精進，並且嚴格監督政府部門提升執法能量。唯有更周全的保護、更有嚇阻力的罰則、更有效率的執法，才能符合社會對保護兒少與女性的期待。

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吳崢說，民進黨期盼此刻，立法院能夠不分黨派，共同完善當前法制缺乏之處，也希望各黨共同推動性別平等教育的普及，讓更多人瞭解身體與隱私的界線，學會尊重他人。從教育與法制減少社會上一個又一個呼喊著要「上車」的人，更要徹底打擊、根絕這些無比惡劣的網站和產業鏈。

吳崢表示，民進黨呼籲社會大眾應一同關心兒少的性剝削與數位性暴力。對於持有與下載、甚至購買兒少性影像的人士予以譴責，絕不姑息；對於性影像遭受外流、甚至是被迫拍攝性影像的受害人提供善意與同理。不購買、不觀看、不下載任何被迫、偷拍的性影像，一起拒絕兒少性剝削，終止數位性暴力。（編輯：蘇龍麒）1130408

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