黃子佼再被控妨害性自主 北檢分案偵辦

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（中央社記者謝幸恩台北11日電）藝人黃子佼持有7部兒少性影像，北檢把黃子佼緩起訴處分，並依職權向高檢署送再議。由於另有一名女子指控黃子佼涉妨害性自主，北市警昨天報請北檢指揮偵辦，檢察官今天分案。

一名網友日前於臉書（FACEBOOK）發文指出，K小姐自稱是遭黃子佼性侵未曝光的受害者，當時她17歲，透過演員訓練班上了黃子佼的節目，互相交換通訊方式，之後獲邀去黃子佼的住處，並受邀擔任攝影模特兒。

網友發文表示，K小姐指出，拍攝過程中黃子佼要求她換泳衣、擺出撩人姿勢，過程中不時出手摸她，以為藝術犧牲為由要求她解開上衣拍攝，最後遭黃子佼性侵得逞，結束後黃子佼催促她穿衣回家。

台北地檢署表示，台北市警察局婦幼隊昨天報地檢署指揮偵辦，目前將黃子佼列為他字案被告，並交由具備婦幼及毒品專業的檢察官林岫璁偵查。

另方面，北檢依兒童及少年性剝削防制條例無正當理由持有少年性影像罪，把黃子佼緩起訴處分，昨天依職權向台灣高等檢察署送再議；高檢署昨天收文後，今天分案審查，將審酌一審偵查是否有不完備之處。（編輯：張銘坤）1130411