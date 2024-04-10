「創意私房」網站含兒少性影像 士檢查管理員供貨商

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（中央社記者謝幸恩台北10日電）士檢今天表示，針對「創意私房」網站涉侵害他人隱私及性私密影像等，已主動簽分偵辦並指揮刑事局調查，因總站長管理權限於境外，將釐清台灣金流、管理員、會員與影像供貨商。

士林地檢署今天發布新聞稿指出，審酌此案對於社會治安有重大影響，並基於對民眾性隱私等合法權益的保護，因此適度公開偵查程序。

士檢表示，婦幼專組近日偵辦台北市北投區某知名溫泉會館偷拍影片外流案，發現「創意私房」網站也涉及犯罪，為深入查明，已主動分案偵辦，並與台北地檢署聯繫，持續綜合整理「創意私房」的相關違法事證。

據指出，檢警循線查出「創意私房」網站的總站長為境外人士，過去網站曾一度下架，但因總站長有備份影像，且難以查出其真實身分，才讓網站又重啟爐灶，目前先釐清台灣金流、管理員身分、影像供貨商、涉偷拍人士及上網登錄的會員。

士檢呼籲，民眾不要轉傳、散布或持有偷拍網站的不當影像，以免觸法，另相關網路平台業者應依照主管機關通知，盡速移除、下架不法網路性影像，趁早阻止此惡劣行徑。（編輯：戴光育）1130410