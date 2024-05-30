炎亞綸拍攝持有少年私密片 一審判7個月緩刑3年
2024/5/30 11:18（5/30 11:26 更新）
（中央社記者謝幸恩台北30日電）藝人炎亞綸涉嫌拍攝、持有少年私密片，士林地院今天依製造少年性交行為電子訊號、意圖散布而持有少年性影像等3罪，判炎亞綸應執行有期徒刑7月，得易科罰金，緩刑3年。
全案起於，被害人於民國112年6月間指控未成年時期與炎亞綸（本名吳秉孺）交往，遭炎亞綸拍私密片還外流。
士林地檢署查出，炎亞綸於民國106年間認識當時未滿18歲的被害人，明知少年未成年，仍於住處持手機拍攝與少年的私密片並傳給2人，依兒童及少年性剝削防制條例製造少年性交行為電子訊號罪、意圖散布而持有少年性影像等罪起訴。
炎亞綸與被害人今年3月間達成和解，雙方簽署保密條款，不對外透露和解金額。士院今天做出一審判決，宣告炎亞綸緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並應履行調解內容。可上訴。（編輯：蕭博文）1130530
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