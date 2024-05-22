BBC紀錄片喚醒勝利門風暴記憶 韓國性犯罪不減反增

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（中央社駐首爾特派員廖禹揚/5月22日）英國廣播公司（BBC）日前公布關於2019年曝光的娛樂圈性醜聞事件紀錄片，性犯罪議題再次受到關注，但在犯罪者出獄準備展開新生活的此時，韓國社會卻面臨更為嚴重的性犯罪威脅。

勝利、鄭俊英、崔鍾訓等韓國藝人涉嫌偷拍、散播不雅影音，甚至涉及集體性侵、提供性招待等犯罪行為，在2019年的韓國演藝圈掀起風暴，不僅當事藝人退圈入獄，各大娛樂公司股價也受牽連大跌。

5年後的現在，崔鍾訓、勝利、鄭俊英都已相繼刑滿出獄，悄悄從海外開始重啟活動，重新開始燈紅酒綠的生活。今年3月剛出獄的鄭俊英近日也被媒體爆料正在準備移民，也有媒體報導他私下接觸圈內人，希望能繼續以音樂製作人身份進行演藝活動。

5年時間不長不短，足夠犯罪者重新開始一個新的人生，卻也不夠受害者遺忘那些曾受到的傷害。一名受害者在接受BBC訪問時表示，「我並不期盼正義會到來」。

從數據來看這幾年韓國社會的變化，情況確實持續惡化。根據韓國統計開發院今年4月發布的「2023年韓國安全報告」，韓國警方登記在案的性暴力案件數自2020年起持續上升，從3萬105件增至2022年的4萬1433件，大幅超過2019年的3萬2029件，而這還不包括未報警處理的狀況。

性侵、性騷擾、權色交易，這類關鍵字在韓國新聞上並不少見，甚至可說「習以為常」，這似乎也反映出韓國社會對性犯罪的看法。在BBC紀錄片曝光後，一篇報導的分析提到，與勝利共同經營夜店Burning Sun的負責人當年曾說，「如果勝利的聊天記錄是犯罪，那全韓國的男人就都是罪犯了」。

這句話顯示，像鄭俊英、勝利這些將女性當作玩物、或財產籌碼的行為，在女性所不知道的世界裡是多麼普遍的一件事。以玩笑心態看待性犯罪的心理也是如此。

對於性別不平等看待的心理，不只是來自男尊女卑的傳統思想，還有在激烈競爭下，推動性平過程中產生的相對剝削感。一次與男性友人的討論中，對方提到，韓國人從小面臨就面臨必須不斷競爭的環境，異性不只是異性，更是競爭者，「為什麼男人要這樣，女人不用」、「性平其實是女權自助餐」的歪曲心理，也悄悄在心中紮根。

誠然，社會現象的形成都有許多複雜的影響因素，個人的情況也不能一概而論，但隨著這類事件愈發常見，人們也難以逃脫潛移默化的影響。專家也指出，性犯罪再犯可能性相較其他犯罪高，韓國現行法律懲罰強度卻未能起到警示作用，可能使情況更加嚴重。

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韓國近年不僅性犯罪件數增加，性犯罪受害者年齡也有下降趨勢。女性家庭部公布的2022年兒童與青少年被害性犯罪發生趨勢與動向分析結果，登記在案的相關案件被害人數共3736人，平均年齡從2017年的14.6歲降至13.9歲。

這些被害人31.9%遭強制猥褻，24%遭性侵，16.8%被拍攝不雅影音，6%被迫提供性招待；其中以類性侵、兒童性虐待的被害年齡最低。這也顯示性犯罪危及國家未來棟樑的可能性越來越大，不能僅以個案看待，而需要政府與社會更多重視與實際作為（編輯：高照芬）1130522