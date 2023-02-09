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韓星勝利因性招待遭判刑 服刑1年半低調出獄

2023/2/9 18:13
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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）前韓團BIGBANG成員勝利因提供性招待、海外賭博等罪名入獄，刑期從3年縮短為1年6個月。韓國媒體報導，原先安排11日出獄的勝利今天上午已經低調獲釋，並將重返韓國社會。

韓國電視台JTBC及首爾新聞等韓媒今天引述法務部官員說法，證實勝利凌晨5時就已離開驪州拘留所。勝利11日將獲釋消息曝光後，因擔心媒體聚集至現場採訪，提前2天低調出獄。

現年32歲的勝利爆出涉嫌賭博、牽線性交易等醜聞後，2020年接到兵單入伍，原訂在2021年9月退伍，但退伍前就相關案件在軍事法庭有罪判決出爐，獲判3年有期徒刑，因此延期退伍、並編入戰時勞動役。

之後勝利提出上訴，在2022年的二審中獲減刑至1年6個月，最高法院也在同年作出終審宣判，維持二審判決。

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勝利涉嫌在2015年12月至2016年1月，為經營夜店及金融投資業等招商引資，在台灣、日本、香港等地斡旋多次性交易；侵占夜店Burning Sun資金5億2800多萬韓元（約新台幣1287萬元）；2013年至2017年間在美國拉斯維加斯等海外賭場多次賭博；並在與人發生爭執後，勾結黑社會勢力進行威嚇等9項罪名。

勝利2006年以團體BIGBANG出道，醜聞爆發後在2019年3月宣布退團。（編輯：張芷瑄）1120209

#BIGBANG
#韓國
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