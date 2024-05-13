處理性騷流於形式 日本自衛隊女性招募掉1成

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本正加大國防建設力度，然而處理部隊內部性騷擾問題失當且流於形式，女性加入自衛隊去年減少逾1成，讓日本難以靠女性補充兵力所需，難符決策者所欲的理想徵募。

陸上自衛隊前女隊員五之井里奈2022年揭發遭多名男性同僚性騷擾，防衛省啟動調查引爆自衛隊版Me Too事件。

日方去年8月公布就防衛省與陸、海、空自衛隊的一份特別調查，發現1325宗性騷案裡高達64.2%的受害者未尋求協助。許多案例裡受害者尋求諮商師協助所獲的反饋就有問題，顯示相關系統失能。

64.2%的受害人未向單位輔導員或諮商機構通報，所持理由包括「即使反映也不見得能改善」、「不知該找誰反映」、「氣氛和環境不利於尋求諮商」等；某些情況下，受害者之所以不找輔導員，是因擔心回頭會遭加害者報復或單位內會把她們揪出。

30.2%曾投訴或反映者裡面，也表示很多情況讓她們不滿。有受害者發現輔導員尋求息事寧人，顯因加害者級別比受害者高；有些情況則讓受害者感覺諮商師很被動，反映後對方竟告以「恐幫不上忙」，甚至直接被告知不構成騷擾。

幹部層級收到性騷反映後的態度也大有問題。有主官施壓受害者別鬧大，否則工作不保，有的告訴受害者「我會被妳害到丟官」。

路透社報導，歷經幾年穩定成長後，女性申請加入自衛隊人數因近年一波性騷案件影響，截至去年3月的一年裡減少達12%；一些受害人認為部隊內根深蒂固的性騷文化讓女性卻步。

但據防衛省2名負責相關業務的官員透露，去年8月獨立專家小組公布調查報告後，防衛省雖允諾力求改進，卻仍不打算採行報告內關鍵建議－實施一套全國性的系統，徹底檢討性騷防治課程標準。當時這支政府委派的專家小組在調查報告直言，性騷防治教育粗淺、相關教育訓練缺乏督導，都助長部隊性騷文化。

專家小組召集人、日本中央大學法學教授只木誠表示，部隊裡一些性騷防治課程彷彿平行時空，無助應對問題的嚴重性；一名遭受性騷案而對政府興訟的女自衛隊員也表示，過去10年所接受性騷防治教育根本無效。

目前日本自衛隊人員裡女性僅佔9%，遠不如美軍比例的17%。

防衛省目前每年提供一個線上模組處理全般性騷，也有課程素材供面對面訪談之用，然而專門性騷防治教育及教育訓練追蹤等機制仍付之闕如。

6名專家組成的獨立小組在調查報告的結論是，自衛隊現有的相關教育訓練「過於普通、流於形式宣講」，訓練內容在遇到實際狀況時派不上用場。

路透社記者今年4月實地參加一場部隊內的性騷防治課程，由一名外部講師在東京近郊一處基地向100多名中階軍官授課。

記者們發現2小時的訓練課裡，談到性騷相關僅約2分鐘，講師把性騷歸為溝通議題，重點都在討論世代差異，認為世代差異讓溝通產生困難，人們應先了解溝通的基礎，才能處理圍繞性騷的相關細節。

領教過這堂課的只木誠不諱言，這根本不是處理部隊性騷文化所想要的教育訓練內容，還說恐怕需投入更多精神來監督這類教育訓練的品質。

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路透社稱防衛省官員告訴他們，出於部隊處在別於外界、須嚴格遵守命令的高壓環境，很難賦予性騷防治教育訓練標準化，部隊甚至擔心外界過度聚焦性騷恐為他們製造帶兵難題，最後引發官兵抱怨公平性。

只木誠認為，美、英、法都更明確聚焦從根本上預防性騷擾，因此他們的防治計畫都是圍繞改善單位內部氛圍和文化以求治本，這點日本應向外軍學習。（譯者：陳亦偉）1130513