中女中畢旅遭言語性騷擾 旅行社道歉：領隊永不錄用

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中女中16個班級上週前往墾丁畢旅，學生日後反映遭男領隊言語性騷擾，稱「如不認真聽他說話，就把舌頭伸進嘴巴喇18圈」；校方嚴厲譴責，承攬旅行社今天出面道歉表示，此領隊永不錄用。

台中女中15日到墾3天2夜畢業旅行，事後學生在臉書專頁（Facebook）「靠北中女中」貼文，文中提到，旅行社謝姓男領隊對女同學說「你們都是女生，如果沒有認真聽，可能會發生我把舌頭伸進你嘴巴喇18圈的事情」，還說「以後可能會交不到男朋友」、「小心沒人要」等性騷擾、性別歧視的言語。

事情一出引發熱議，台中女中對於性騷擾事件表示嚴厲譴責，今天找來旅行社業者召開記者會，校長洪幼齡接受媒體聯訪表示，依「性騷擾防治法」向旅行社提出申訴，要求旅行社道歉，也同時啟動班級輔導及個別諮商。

洪幼齡指出，校方與此旅行社合作6年，今年高二16個班級前往南部畢業旅行，事發後同學在網路上並未揭示班級，不過目前已掌握到其中1個班級曾在遊覽車上遭謝姓領隊言語性騷擾。

洪幼齡表示，當時隨車老師正在確認相關事宜，導致未能注意此事，行程中也未接獲同學反映，校方也是看到臉書才得知此事，目前已請導師、旅行社了解，是否還有其他班級受害。

旅行社黃姓負責人出面道歉，他表示，謝姓領隊已從學校畢業、年約30歲，在公司服務4年，過去帶團並未發生類似行為，事後他表示「玩笑開過頭了」，對此深感抱歉，並感到相當後悔。

黃姓負責人指出，為表歉意，公司將此班學生3天的領隊費用退還，同時補償學校新台幣5萬元，作為台中女中性平發展基金，公司未來加強對人員性平教育。（編輯：陳仁華）1130520