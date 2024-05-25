補教師稱「社運妹最好上」引撻伐 衛福部籲加強性平教育

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北25日電）10萬人擠爆立院周邊抗議國會職權修法，網路流傳1名補教老師指「社運妹最好上」引輿論撻伐。衛生福利部次長林靜儀今天提醒，台灣有言論自由但仍要受公評，籲加強性平教育。

立法院昨天繼續審查國會職權修正相關法案，場內藍綠白激烈攻防，場外民間團體持續發起「我藐視國會」行動，要求停止表決、實質審查，入夜後人潮持續增加，10萬抗議民眾擠爆立院周邊。

場內外群情激昂之際，林靜儀今天在臉書（Facebook）貼文指出，昨天社群媒體流傳，一名言語性別歧視且對年輕女性傷害心態明顯讓人擔憂的補教老師，雖然其團隊已對外表示停止合作，但仍未能解除家長擔憂。

林靜儀接受媒體電訪說明，很多人擔心這件事情，不少人提到，這名老師可能還是會到其他補習班工作，所以她特別提醒，尤其補教機構內會接觸到很多年輕孩子，各機構務必要加強性平教育。

她強調，一旦發生性騷甚至性侵害情事，只要有聘雇關係，或是提供場地，依照性平三法，其對學生若有不當行為時，機構有責，建議補教業慎選合作成員，並給予性別平等職前教育

林靜儀說，初步在社群媒體看到的狀況，這名老師沒有任何性騷或性侵害相關案件紀錄，儘管台灣有言論自由，但發言仍要受公評，再次提醒大家注意這件事情。

此外，傳出有民眾在Threads上暗示大家肉搜民眾黨立委黃國昌的小孩。衛福部強調，大人的事應該由大人解決，不該波及孩子，若真有網友採取行動，恐違反個人資料保護法與兒童權利公約。（編輯：李亨山）1130525