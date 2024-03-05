日本前自衛官控性騷促改革 著柔道服赴白宮受獎

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（中央華盛頓4日綜合外電報導）日本前自衛官五之井里奈因出面控訴遭受性騷擾促成日本自衛隊改革，獲頒「國際婦女勇氣獎」。她今天穿著柔道服前往白宮參加頒獎儀式，表示獲獎「肯定了自己的行動」。

美國國務院3月1日公布對提升女性地位等有所貢獻的「國際婦女勇氣獎」12名得主，日本的五之井因為用真實姓名出面控訴遭受性騷擾而獲獎。

國務院說明，五之井出面控訴在自衛隊遭受性騷擾，讓在日本社會被視為禁忌的問題攤在陽光下；五之井的勇氣鼓舞了那些曾受害的無數人們，讓他們不再選擇在沉默中受苦，而是勇於出面揭露自身經驗。

不僅如此，五之井的行動也促成了自衛隊改革，以打造不論性別都能安心服役的環境。

日本放送協會（NHK）報導，「國際婦女勇氣獎」頒獎儀式今天在白宮舉行，美國第一夫人吉兒（Jill Biden）在儀式中讚揚得主「拒絕沉默，即使面臨恐懼與風險，也勇敢地為自己和大家發聲」。

五之井從美國國務卿布林肯（Antony Blinken）手上，面帶微笑接過獎盃。

她在儀式過後說：「獨自發聲的過程中獲頒這個獎項，讓我相信我的行動沒有錯。我在日本發聲時曾遭受誹謗中傷，在快要意志消沉時能在海外得到肯定，並直接獲得『妳並沒有錯』的鼓舞之詞時，讓我的心靈得到救贖，我對此心存感激」。

此外，五之井說明她穿著柔道服出席頒獎儀式，是為了向柔道致敬。

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她說：「我從小學習柔道，身心因此變得更強壯。在我控訴自衛隊受害遭遇時，即使意志快要消沉，我也是因為柔道才能重新振作。柔道教我即使被摔也能多次站起的堅強，而這種能力也轉化成人生的戰鬥力」。

陸上自衛隊2022年爆發男性自衛官性騷女同袍五之井里奈事件，引發日本及國際社會關注。除了日本防衛省汰除加害的男性隊員，福島地方法院2023年12月12日認定3名被告有罪，並判處有期徒刑2年、緩刑4年。由於3名被告都沒有在期限前提出上訴，此案宣告定讞。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1130305